Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:23, 9 марта 2025Мир

Украине предрекли провал без помощи США

Аналитик Миршаймер заявил о неспособности Европы тягаться с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Американский аналитик Джон Миршаймер заявил, что без США все европейские планы по поддержке Украины обречены на провал. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Duran.

Миршаймер заявил о неспособности Европы тягаться с Россией.

«Если США, Европа и Украина не смогли остановить русский каток, чего они ожидают, когда уйдут США? Их ждет большое разочарование», — предрек он.

По мнению эксперта, когда Европа заявляет о желании заместить Вашингтон в поддержке Киева, она саботирует попытки мирного урегулирования конфликта.

6 марта в Пентагоне подтвердили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США вступила в силу. Решение о паузе в поставках коснулось оружия, которое уже находилось на пути в страну.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев в очередной раз пообещал ударить по Крымскому мосту. В России ответили поговоркой

    Приговоренный к смерти американец попросил изменить ему способ казни

    Москвич потерял полмиллиона рублей в попытке купить криптовалюту

    Синоптик объяснил аномальное потепление в европейской части России

    Посол предрек смену элит в Европе из-за Трампа

    Сын Собчак рассказал о позорящей его матери

    Трамп рассказал об отношениях между Рубио и Маском

    Загитова показала фигуру на фото в приспущенных джинсах

    Подполье заявило о контроле над судостроением в Николаеве скандинавскими странами

    Франция заявила о планах использовать активы России для вооружения Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше