Украине предрекли провал без помощи США

Аналитик Миршаймер заявил о неспособности Европы тягаться с Россией

Американский аналитик Джон Миршаймер заявил, что без США все европейские планы по поддержке Украины обречены на провал. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Duran.

Миршаймер заявил о неспособности Европы тягаться с Россией.

«Если США, Европа и Украина не смогли остановить русский каток, чего они ожидают, когда уйдут США? Их ждет большое разочарование», — предрек он.

По мнению эксперта, когда Европа заявляет о желании заместить Вашингтон в поддержке Киева, она саботирует попытки мирного урегулирования конфликта.

6 марта в Пентагоне подтвердили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США вступила в силу. Решение о паузе в поставках коснулось оружия, которое уже находилось на пути в страну.

