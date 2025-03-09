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05:21, 9 марта 2025Бывший СССР

Украинских военных обвинили в запугивании жителей Харьковской области

ТАСС: ВСУ запугивают жителей Харьковской области стрельбой и сбросом с дронов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир группы разминирования с позывным Фродо рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугивают российских мирных жителей Харьковской области сбросами с дронов и хаотичной стрельбой. Его слова приводит ТАСС.

В видео, предоставленном Минобороны России, Фродо обвинил солдат ВСУ в запугивании жителей Харьковской области. По его словам, украинские бойцы стреляли в хаотичном порядке.

«ВСУ запугивают население любыми способами — это и сбросы с дронов, и хаотичная стрельба, особенно по близлежащим городам, поселкам и селам в приграничье до 10 километров», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли в плен 8 марта бывшую заключенную из женской роты ВСУ Галину Казымову. Она проходила обучение на полигоне в Харьковской области.

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