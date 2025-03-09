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06:44, 9 марта 2025Мир

В американском штате объявили чрезвычайное положение из-за пожаров

ABC: На острове Лонг-Айленд объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Ho Wai Lee / Globallookpress.com

На острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, власти объявили чрезвычайное положение из-за низовых пожаров. Об этом сообщает телеканал ABC.

«В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлено чрезвычайное положение», — уточняется в публикации.

Пожар вспыхнул в субботу около 13 часов дня по местному времени, за день зафиксировано три возгорания на самом большом густонаселенном острове материковой части США. Лонг-Айленд примыкает к городу Нью-Йорку. При тушении возгорания пострадал пожарный, он получил ожоги лица второй степени и попал в больницу.

Ранее разрушительные лесные пожары вспыхнули в США в начале января. Площадь возгорания достигала 163 квадратных километра. Занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Ущерб от возгораний превысил 350 миллионов долларов.

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