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17:56, 9 марта 2025Россия

В Барнауле пожар в здании рынка охватил 1,1 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в здании Барнаула увеличилась до 1,1 тысячи квадратных метров
Екатерина Ештокина
СюжетПожар в Ростовской области

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Площадь охватившего здание рынка в Барнауле пожара увеличилась до 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что возгорание тушат 78 человек, из которых 69 человек работают в МЧС, и 24 единицы техники.

По данным ведомства, о пожаре, который возник на улице Целинная, 3, стало известно в 15:21 по московскому времени. Отмечается, что по данному адресу расположено кирпичное здание «Теплый рынок».

Ранее в марте в российском регионе начался пожар после падения беспилотника. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подчеркнул, что пожарные оперативно локализовали возгорание.

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