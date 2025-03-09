В Барнауле пожар в здании рынка охватил 1,1 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в здании Барнаула увеличилась до 1,1 тысячи квадратных метров

Площадь охватившего здание рынка в Барнауле пожара увеличилась до 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что возгорание тушат 78 человек, из которых 69 человек работают в МЧС, и 24 единицы техники.

По данным ведомства, о пожаре, который возник на улице Целинная, 3, стало известно в 15:21 по московскому времени. Отмечается, что по данному адресу расположено кирпичное здание «Теплый рынок».

Ранее в марте в российском регионе начался пожар после падения беспилотника. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подчеркнул, что пожарные оперативно локализовали возгорание.