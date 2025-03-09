В Евросоюзе заявили об ужасе от перспективы мира на Украине

Депутат ЕП Блага заявил об ужасе политиков ЕС от перспективы мира на Украине

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что политики в Евросоюзе, в том числе в Европейском парламенте, в ужасе от перспективы наступления мира на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Блага подчеркнул, что политики ЕС настроены только воевать. Именно поэтому возможность урегулирования конфликта приводит их в ужас, объяснил он.

«Я так разочарован этим, потому что Европейский союз… был основан на мире и на экономическом процветании. Это было главной ценностью и идеей Европейского союза», — отметил он.

По мнению депутата, сейчас Евросоюз основан на принципах войны и милитаризма.

Ранее Блага назвал абсурдом возможное размещение западных миротворцев на Украине. «Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт. Вы являетесь одной из сторон этого конфликта», — сказал он.