В Евросоюзе заявили об ужасе от перспективы мира на Украине

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что политики в Евросоюзе, в том числе в Европейском парламенте, в ужасе от перспективы наступления мира на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Блага подчеркнул, что политики ЕС настроены только воевать. Именно поэтому возможность урегулирования конфликта приводит их в ужас, объяснил он.
«Я так разочарован этим, потому что Европейский союз… был основан на мире и на экономическом процветании. Это было главной ценностью и идеей Европейского союза», — отметил он.
По мнению депутата, сейчас Евросоюз основан на принципах войны и милитаризма.
Ранее Блага назвал абсурдом возможное размещение западных миротворцев на Украине. «Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт. Вы являетесь одной из сторон этого конфликта», — сказал он.