В Италии заявили об отступлении ВСУ из Курской области

Corriere della Sera: ВСУ активно отступают из Курской области

Российские войска постепенно вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Армии России удалось отбить уже примерно две трети занятой под Курском территории, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Видимо, украинцы отступают, они уже потеряли около двух третей из 1,2 тысячи квадратных километров российской территории, которую им удалось занять с 6 августа (2024 года, — прим. "Ленты.ру")», — сказано в материале.

Там отмечается, что это произошло спустя несколько дней после того, как США решили приостановить военную помощь Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что помощь Украине будет полностью заблокирована, если Киев не продемонстрирует свою склонность к мирному урегулированию конфликта.