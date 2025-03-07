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20:35, 7 марта 2025Мир

Трамп ответил на вопрос об использовании Россией паузы в передаче оружия Украине

Трамп: Любой на месте России наносил бы удары после приостановки помощи
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ben Curtis / AP

Россия, как и любая другая страна на ее месте, воспользовалась бы паузой для нанесения ударов, возникшей в результате прекращения передачи оружия США Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе экстренного обращения, транслируемого телеканалом Fox News.

«Думаю, он [президент России Владимир Путин] их [ВСУ] бьет сильнее, чем прежде. И, думаю, каждый сейчас в такой ситуации поступал бы таким образом», — сказал глава государства.

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут готовы окончательно остановить любую военную помощь ВСУ, в случае если власти в Киеве будут дальше выступать против мирного урегулирования конфликта. Он добавил, что больше не хочет выделять деньги на Украину.

Ранее Белый дом анонсировал заявление Трампа, с которым он обратится в самом скором времени. Сообщалось, что глава государства выступит в Овальном кабинете Белого дома 7 марта в 19 часов по московскому времени. На выступление было допущено ограниченное количество журналистов.

6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с Вашингтоном о необходимости остановки боевых действий. Таким образом он прокомментировал аналогичные заявления государственного секретаря США Марко Рубио.

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