Трамп анонсировал скорое заявление

Трамп анонсировал заявление в 19 часов по московскому времени

Президент США Дональд Трамп анонсировал заявление, с которым он обратится в самом скором времени, 7 марта в 19 часов по московскому времени. Об этом заявили в Белом доме, передает газета The New York Times (NYT).

«Белый дом только что объявил, что президент Трамп выступит с речью в Овальном кабинете через 30 минут, в 11 утра по восточному времени [19:00 по мск]», — сообщил корреспондент издания.

Глава государства выступит в Овальном кабинете Белого дома. На выступление будет допущено ограниченное количество журналистов. Заранее об обращении президента США не было известно, о его проведении сообщили за полчаса до запланированного времени.

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести полномасштабные санкции против России, которые будут действовать до урегулирования конфликта на Украине. В числе возможных американский лидер упомянул санкции против товаров, банковского сектора, а также тарифы и пошлины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с США о необходимости остановить украинский конфликт. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио.