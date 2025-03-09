В Курахово рассказали об охоте ВСУ на мирных жителей

РИА Новости: ВСУ убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА

Местный житель города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивали мирных жителей. Его слова приводит РИА Новости.

Вынужденный бежать из города мужчина рассказал, что украинские военные занимались «охотой» на гражданских с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«У нас прямо на улице нашего друга убило, второго сильно ранило, и он умер тоже. Над нами дроны летали, тогда еще русских не было», — сказал он.

Ранее об угрозах мирным жителям со стороны украинских военных рассказал беженец из Курахово в ДНР. По его словам, жители города никогда не были своими для бойцов ВСУ.