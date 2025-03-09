В постсоветской республике оценили вероятность повышения пенсионного возраста

Министр труда Гаглоев допустил повышение пенсионного возраста в Южной Осетии

Министр труда и социальной защиты Южной Осетии Олег Гаглоев прокомментировал вероятность повышения пенсионного возраста в республике. Его слова приводит Sputnik Южная Осетия.

Гаглоев допустил повышение пенсионного возраста в Южной Осетии и подчеркнул, что это решение рано или поздно придется принять.

«Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?» — отметил он.

Министр добавил, что повышение показателя позитивно отразится на бюджетах социального фонда страны, что позволит повысить размер пенсии.

Ранее Гаглоев заявил, что в Южной Осетии сохраняется самый низкий пенсионный возраст в мире. «В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — подчеркнул он.