Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:41, 9 марта 2025Бывший СССР

В постсоветской республике оценили вероятность повышения пенсионного возраста

Министр труда Гаглоев допустил повышение пенсионного возраста в Южной Осетии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Министр труда и социальной защиты Южной Осетии Олег Гаглоев прокомментировал вероятность повышения пенсионного возраста в республике. Его слова приводит Sputnik Южная Осетия.

Гаглоев допустил повышение пенсионного возраста в Южной Осетии и подчеркнул, что это решение рано или поздно придется принять.

«Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?» — отметил он.

Министр добавил, что повышение показателя позитивно отразится на бюджетах социального фонда страны, что позволит повысить размер пенсии.

Ранее Гаглоев заявил, что в Южной Осетии сохраняется самый низкий пенсионный возраст в мире. «В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — подчеркнул он.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев в очередной раз пообещал ударить по Крымскому мосту. В России ответили поговоркой

    По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали две квартиры в Москве

    В американском штате объявили чрезвычайное положение из-за пожаров

    В постсоветской республике оценили вероятность повышения пенсионного возраста

    В Британии признали решающую роль России и США в будущем Украины

    Россиянам раскрыли риски при покупке квартиры с незаконной перепланировкой

    Граждане четырех европейских стран сочли вероятным нападение России

    Пять солдат ВСУ сдались в плен российским военным

    Активиста с флагом Палестины сняли с Биг-Бена спустя 16 часов

    Лидер Pink Floyd дал совет в отношении Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше