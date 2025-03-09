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01:33, 9 марта 2025Россия

В российском городе сообщили о взрывах в районе нефтезавода

Mash: Жители Рязани сообщили о нескольких взрывах в районе нефтезавода
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Жители Рязани сообщили о нескольких взрывах в районе нефтезавода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, жители российского города слышали работу ПВО и несколько взрывов у нефтезавода.

По данным Telegram-канала Shot, было слышно 4–5 взрывов в районе Дашки. Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее очевидцы рассказали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны над Липецком. Произошло не менее семи громких взрывов, в небе видны вспышки, противовоздушная оборона работает по воздушным целям. До этого в городе прозвучали сирены, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в 23:50 предупредил об угрозе атаки БПЛА.

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