В российском городе сообщили о взрывах в районе нефтезавода

Mash: Жители Рязани сообщили о нескольких взрывах в районе нефтезавода

Жители Рязани сообщили о нескольких взрывах в районе нефтезавода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, жители российского города слышали работу ПВО и несколько взрывов у нефтезавода.

По данным Telegram-канала Shot, было слышно 4–5 взрывов в районе Дашки. Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее очевидцы рассказали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны над Липецком. Произошло не менее семи громких взрывов, в небе видны вспышки, противовоздушная оборона работает по воздушным целям. До этого в городе прозвучали сирены, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в 23:50 предупредил об угрозе атаки БПЛА.