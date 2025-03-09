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16:45, 9 марта 2025Мир

В Сирии заявили об ожесточенных боях в пригороде порта Латакия

В Сирии начались ожесточенные бои около главного порта на Средиземном море
Екатерина Ештокина

Фото: Karam al-Masri / Reuters

В Сирии заявили об ожесточенных боях в пригороде главного порта на Средиземном море Латакии. Об этом сообщил телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Уточняется, что в настоящее время вооруженное столкновение происходит вокруг деревни Батанита около порта. «Туда бежали многие военные преступники прежнего режима Асада и группы вооруженных лиц, защищавших их», — сказано в сообщении.

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Для установления порядка и урегулирования начавшейся ситуации в район Аль-Кадмус были отправлены дополнительные подразделения сил общей безопасности.

Ранее в марте в Сирии назвали столкновения на западе страны «ожидаемыми проблемами».

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