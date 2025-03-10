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20:29, 10 марта 2025Из жизни

БДСМ-госпожа перестаралась с цепью и случайно погубила клиента

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Asia Evtyshok / Shutterstock / Fotodom

В Германии БДСМ-госпожа перестаралась с удушением клиента, случайно погубила его и попала за это под суд. Об этом сообщает Bild.

53-летний бизнесмен пришел на сеанс к 38-летней секс-работнице по имени Жаклин С. Мужчина хотел, чтобы его пытали и унижали. За БДСМ-сессию он заплатил 750 фунтов стерлингов (85 тысяч рублей).

Во время сессии женщина привязала руки клиента к его телу и подвесила его к потолку с помощью стальной цепи. Эту же цепь она трижды обмотала вокруг его шеи.

По словам доминатрикс, в таком положении клиент провел 15 минут, после чего потерял сознание. Она не заметила, что мужчине стало плохо: на его лбу не было пота, он не дрожал и не использовал стоп-слово.

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Жаклин попыталась привести бизнесмена в чувства и ударила его по гениталиям, но он никак не отреагировал. Тем временем цепь на его шее начала затягиваться. Самостоятельно женщина не могла удержать тяжелое тело мужчины и снять его с крюка.

Доминатрикс тут же позвала на помощь врачей, и те смогли реанимировать бизнесмена. Его доставили в больницу. Через три дня его не стало из-за полученных травм.

Ранее сообщалось, что британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд рассказала о 40-летнем клиенте, который получает удовольствие, когда с ним обращаются как с младенцем. Тодд вспомнила, что в их первую встречу искупала его, отшлепала за то, что тот слишком много плескался, и уложила спать.

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