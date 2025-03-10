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10:54, 10 марта 2025Россия

Двое россиян получили ранения в результате атак ВСУ беспилотниками

Белгородский губернатор Гладков: Двое жителей ранены в результате атак ВСУ БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stephen Lam / Reuters

Двое жителей Белгородской области получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что в Валуйском округе в селе Шелаево дрон ударил по автомобилю. По информации Гладкова, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в поселке Уразово Валуйского округа беспилотник атаковал частный дом. Оказались выбиты окна, были повреждены кровля и стена, разъяснил глава региона.

В Шебекинском округе в селе Белянка от удара FPV-дрона по сельхозпредприятию повреждены складское помещение и КамАЗ, добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что житель белгородского города Шебекино пострадал от взрыва мины.

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