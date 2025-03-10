Экс-депутата Рады задержали за письма с требованием восстановить СССР

СБУ задержала экс-депутата Рады за письма с требованием восстановить СССР

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла коммунистическую ячейку с участием бывшего депутата Верховной Рады страны — ее участники были задержаны за письма с требованием восстановить СССР. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«По результатам комплексных мероприятий в Черкассах нейтрализована группировка бывших коммунистов», — подчеркивается в сообщении.

Как утверждается, деятельность ячейки с участием экс-депутата Рады, а также бывших руководителей городской организации Коммунистической партии Украины (КПУ) осуществлялась под руководством бывшего первого секретаря КПУ Петра Симоненко. Задержанным участникам организации грозит до восьми лет за подготовку писем в поддержку Вооруженных сил России, а также с призывами восстановить СССР.

Ранее СБУ начала расследование деятельности и публичных высказываний звезды «Интернов» Ивана Охлобыстина. Спецслужбы подозревают актера в публичных призывах к агрессивной войне и нарушении территориальной целостности Украины.