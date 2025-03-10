Еще один мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке ВСУ

Еще один мирный житель пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Красная Яруга беспилотник атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №2 Белгорода», — написал он.

По его словам, пострадавшему оказывают всю необходимую помощью. Транспортное средство уничтожено. На место, продолжил Гладков, прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее Гладков сообщал о том, что Ракитянском районе в селе Бобрава от удара дрона пострадал мужчина. Его доставили в Ракитянскую ЦРБ. В этот же день при атаке БПЛА на автомобиль в районе поселка Степное ранения получил боец самообороны.