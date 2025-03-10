Маск отреагировал на сообщения о поездке в Румынию

Маск заявил, что не собирается посещать Румынию из соображений безопасности

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что не собирается посещать Румынию из соображений безопасности. Об этом он написал в социальной сети X.

«Вероятно, с моей стороны разумно уделять приоритетное внимание безопасности, учитывая нынешние сумасшедшие времена. Я остаюсь в Америке, пока президент не потребует, чтобы я отправился в заграничную поездку», — говорится в публикации.

Так бизнесмен отреагировал на сообщение одного из пользователей соцсети, где говорилось, что Маск собирается посетить Румынию 4 апреля. Пользователь посоветовал миллиардеру воздержаться от этой поездки.

Ранее Маск назвал безумием недопуск оппозиционного политика Кэлина Джорджеску к выборам президента Румынии.