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11:29, 10 марта 2025Россия

Мертвую шестиклассницу с пакетом на голове нашли в российском городе

В Ленобласти нашли мертвую шестиклассницу с пакетом на голове
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В городе Лодейное Поле Ленобласти нашли мертвую шестиклассницу с пакетом на голове. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

Как стало известно изданию, на месте происшествия также обнаружили пять баллонов газового дезодоранта. Причиной смерти девочки стала асфиксия.

По информации авторов поста, школьницу воспитывал только отец, однако внимание правоохранительных органов семья до этого не привлекала. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в подмосковном Воскресенске мать нашла дома без признаков жизни свою 12-летнюю дочь. Рядом с дочерью женщина заметила несколько электронных устройств для курения. Прибывшая на место происшествия скорая помощь реанимировать ребенка не смогла.

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