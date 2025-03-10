На Неделе моды разгорелся скандал из-за манекенщика с накладной грудью

На Неделе моды в Париже разгорелся скандал из-за манекенщика с женской грудью

Показ модного дома Duran Lantink вызвал споры в сети из-за особенности образов моделей. Сторис на эту тему опубликовала дизайнер Дилара Финдикоглу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что дефиле, после которого разгорелся скандал, состоялось в рамках Недели моды в Париже. В ходе шоу на подиум вышла супермодель Мика Арганьярас с корсетом, выполненным в виде оголенного мужского торса. Завершил показ манекенщик с накладной женской грудью. «Это про игру с дурным вкусом, про эксперименты с формой (...) Мы будем делать все, что захотим, потому что мы свободны», — так свою коллекцию описал креативный директор марки Дуран Лантинк.

Не все зрители оценили посыл модельера, в том числе Дилара Финдикоглу, которая высказалась о линейке в соцсетях. «Разочарована увидеть насмешки над женским телом от молодого дизайнера, которого я любила и уважала. Честно говоря, так утомительно видеть, как мужчины все еще используют наши тела в рамках средневекового мышления. Это наше право — делать с ним все, что мы захотим», — написала она.

Ранее российская певица Zivert в откровенном наряде появилась на модном показе в Париже.