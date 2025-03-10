Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:26, 10 марта 2025Ценности

На Неделе моды разгорелся скандал из-за манекенщика с накладной грудью

На Неделе моды в Париже разгорелся скандал из-за манекенщика с женской грудью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Показ модного дома Duran Lantink вызвал споры в сети из-за особенности образов моделей. Сторис на эту тему опубликовала дизайнер Дилара Финдикоглу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что дефиле, после которого разгорелся скандал, состоялось в рамках Недели моды в Париже. В ходе шоу на подиум вышла супермодель Мика Арганьярас с корсетом, выполненным в виде оголенного мужского торса. Завершил показ манекенщик с накладной женской грудью. «Это про игру с дурным вкусом, про эксперименты с формой (...) Мы будем делать все, что захотим, потому что мы свободны», — так свою коллекцию описал креативный директор марки Дуран Лантинк.

Материалы по теме:
Сеул стал новой столицей моды. Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
Сеул стал новой столицей моды.Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
18 февраля 2023
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023

Не все зрители оценили посыл модельера, в том числе Дилара Финдикоглу, которая высказалась о линейке в соцсетях. «Разочарована увидеть насмешки над женским телом от молодого дизайнера, которого я любила и уважала. Честно говоря, так утомительно видеть, как мужчины все еще используют наши тела в рамках средневекового мышления. Это наше право — делать с ним все, что мы захотим», — написала она.

Ранее российская певица Zivert в откровенном наряде появилась на модном показе в Париже.

    Обсудить
    Последние новости

    Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала обнаженное фото

    Жена гендиректора Black Star заявила о шантаже после взлома в соцсетях

    Опубликована карта наступления Российской армии в Курской области

    Американский регулятор разрешил SpaceX увеличить мощность сигнала связи со смартфоном

    Следователь и прокурор попросили для блогера Митрошиной разные меры пресечения

    В ВСУ признали изобретательность российских войск на поле боя

    Российская теннисистка оценила присутствие на ее матче Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

    Приближенный к Трампу миллиардер заявил о плане создания антироссийской истерии

    Троих мужчин осудили за причинение российскому бюджету ущерба на 100 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше