На Украине назвали число подлежащих декоммунизации станций метро

На Украине декоммунизируют еще три станции метро

На Украине планируют декоммунизировать еще три станции метро, демонтировав советскую символику. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на Киевскую городскую государственную администрацию.

«Демонтаж коммунистической и советской символики согласно принятому в 2015 году законодательству осталось провести на трех станциях киевского метрополитена — на "Майдане Независимости", "Вокзальной" и на станции "Дворец "Украина"», — указано в сообщении.

Отмечается, что демонтажу подлежат изображения серпа и молота, панно с красноармейцами и панно на пилонах.

Ранее в Киеве с Аллеи городов-героев у монумента «Родина-мать» убрали названия Москвы и Минска вместе с изображением советских медалей «Золотая Звезда». Инициатором стали представители Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.