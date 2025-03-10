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20:44, 10 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали число подлежащих декоммунизации станций метро

На Украине декоммунизируют еще три станции метро
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине планируют декоммунизировать еще три станции метро, демонтировав советскую символику. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на Киевскую городскую государственную администрацию.

«Демонтаж коммунистической и советской символики согласно принятому в 2015 году законодательству осталось провести на трех станциях киевского метрополитена — на "Майдане Независимости", "Вокзальной" и на станции "Дворец "Украина"», — указано в сообщении.

Отмечается, что демонтажу подлежат изображения серпа и молота, панно с красноармейцами и панно на пилонах.

Ранее в Киеве с Аллеи городов-героев у монумента «Родина-мать» убрали названия Москвы и Минска вместе с изображением советских медалей «Золотая Звезда». Инициатором стали представители Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

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