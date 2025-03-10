Названы неожиданные последствия перекусов сладким

«КП»: Перекусы сладким приводят к снижению настроения

Пять дней перекусов чипсами, шоколадными батончиками и другими сладкими продуктами могут привести к изменениям в работе организма, в том числе снижению настроения. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование немецких ученых.

Авторы работы выяснили, что при минимальной физической нагрузке и нездоровых перекусах не только повышается содержание жира в печени, но и меняется восприятие. Участники эксперимента стали менее чувствительны к положительным событиями и ярче реагировали на негативные. Кроме того, снизилась чувствительность мозга к инсулину.

«Последний пункт особенно важен, потому что инсулинорезистентность тесно связана с развитием сахарного диабета, ожирения и снижением когнитивных функций», — отметила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. Она добавила, что снижение чувствительности к инсулину случилось только через неделю после завершения эксперимента, а значит, такие перекусы имеют долгосрочные последствия для организма.

Эксперт порекомендовала отказаться от перекусов вовсе. Оставить их можно только в том случае, если между основными приемами пищи проходит больше пяти часов. Тогда перекусить можно белково-углеводной едой: сыром, бананом или яблоком с йогуртом. Однако есть только фрукты Павлова не советует — это усилит аппетит.

Ранее врач-педиатр Елена Алексенцева дала рекомендации для поддержания здоровья. По ее словам, важно соблюдать режим дня и вовремя ложиться спать.