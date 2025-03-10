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13:23, 10 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы способы избежать вреда для здоровья в пост

Нутрициолог Ильичева: Избежать дефицита витаминов в пост помогут свежие овощи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Timolina / Shutterstock / Fotodom

Великий пост накладывает на людей самые строгие пищевые ограничения, из-за которых могут развиться дефицит витаминов и обострение хронических заболеваний, предупредила нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева. Способы избежать вреда для здоровья она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Ильичева напомнила, что в пост из рациона полностью исключаются продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты, яйца и рыба) и значительно ограничивается потребление даже растительных жиров. «Самая частая ошибка всех постящихся — составить рацион исключительно из простых углеводов: хлеба, макарон, белого риса, гречки, картофеля. При таком питании концу поста можно подойти не только с дефицитами, но и с метаболическими нарушениями», — предупредила она.

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Чтобы избежать дефицита ценных витаминов и микроэлементов, нутрициолог посоветовала употреблять достаточное количество свежих овощей и зелени: салаты из корнеплодов — моркови, репы, свеклы, редьки — помогут обеспечить организм многими ценными веществами.

Если вам не противопоказан строгий пост, не избегайте растительных источников белка — чечевицы, нута, киноа. К тому же, растительный белок богат клетчаткой. Именно она обеспечивает длительное чувство насыщения и позволяет не переедать простых углеводов

Ольга Ильичеванутрициолог

Еще одна рекомендация Ильичевой — не исключать из рациона растительные жиры, особенно при нарушении оттока желчи и склонности к образованию камней в желчном пузыре. Кроме того, она призвала пить достаточное количество воды, включить в рацион орехи и семена, а также льняную кашу из замоченного и перемолотого семени.

Ранее диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева предупредила пожилых россиян о рисках соблюдения Великого поста. В частности, по ее словам, строгое соблюдение поста может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

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