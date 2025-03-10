Превративший квартиру в свалку россиянин едва не сгорел в мусоре

В Ярославле мужчина, превративший квартиру в свалку, едва не сгорел в мусоре

В Ярославле мужчина, превративший квартиру в свалку, едва не сгорел в мусоре. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Ярославль Онлайн».

Речь идет о жильце дома, расположенного на проспекте Ленина, 4, 1932 года постройки. По словам соседей, мужчина живет в одной из комнат на протяжении многих лет, однако хлам с помоек он стал приносить около года назад. В результате пространство у входа в квартиру, а также кухня, общий коридор и комната россиянина завалены пустыми банками и старыми тряпками. Когда журналист вошел в коммунальную квартиру к мусорщику, тот скатился из своей комнаты с собранного мусора, как с горки. Не желая общаться с незваными гостями, он молча стал класть выпавший из комнаты хлам, чтобы вскарабкаться по нему обратно.

«Он все это по ночам таскает. У нас уже крысы бегают, я их травлю. Но я же не волонтер, чтобы и мусор за ним выгребать. Тем более он говорит, что ему все это нужно», — пожаловался один из соседей. В самом начале месяца из-за проблемного жильца в доме случился пожар — возгорание началось с его комнаты, причем мужчина в момент ЧП находился внутри.

«Не знаю, что конкретно там загорелось. Мы начали ведрами все это тушить, вытащили этого ненормального — у него одежда уже дымилась. Потом подъехали пожарные. Они час выгребали весь хлам, но он потом половину затащил обратно», — поделился информацией сосед «Плюшкина». Он добавил, что много раз обращался в полицию и просил помощи у властей района, однако решить проблему с мусорщиком не удалось.

Ранее в этот же день зампрокурора Ленинского района Ярославля Данила Леванов предупредил, что захламляющих квартиры и подъезды граждан могут выселить из дома.