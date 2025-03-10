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17:19, 10 марта 2025Экономика

Россиянам напомнили о риске лишиться жилья из-за хлама

В прокуратуре Ярославля напомнили, что за хлам могут выселить из квартиры
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Захламляющих квартиры и подъезды граждан могут выселить из дома. О наказании за замусоривание жилья россиянам напомнил зампрокурора Ленинского района Ярославля Данила Леванов в разговоре с «Ярославль Онлайн».

Он отметил, что в случае, если хозяин квартиры использует ее не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей или бесхозяйственно содержит помещение, способствуя его разрушению, уполномоченный госорган либо орган местного самоуправления может предупредить его о необходимости устранить нарушения, а если те приводят к разрушению помещения, то определить срок, за который собственник должен отремонтировать его.

«Если собственник помещения после предупреждения продолжит нарушать права и интересы соседей или использовать помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения», — добавил Леванов.

Ранее в марте стало известно, что в Собинке Владимирской области постояльцы психоневрологического интерната вынесли строительный мусор из квартиры участника спецоперации.

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