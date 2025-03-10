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17:31, 10 марта 2025Бывший СССР

Путин одобрил проведение переговоров с Белоруссией

Москва и Минск внесут изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Pool / Reuters

Москва и Минск внесут изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве России и Белоруссии. Проведение переговоров по этому вопросу одобрил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о проведении переговоров о заключении протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», — говорится в документе.

В марте 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности. В документе закреплены необходимые меры по взаимной защите двух стран в случае нападения на одну из них.

Ранее стало известно, что в рамках договора о гарантиях безопасности Россия сможет разместить на территории Белоруссии военные объекты. Кроме того, в республике могут быть размещены российские воинские формирования.

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