Стали известны масштабы индексации социальных пенсий

Мишустин: С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75 процента. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало ТАСС.

По словам главы правительства, уже подготовлено постановление, согласно которому социальные пенсии вырастут в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Такую помощь государства получат граждане с инвалидностью и в случае потери кормильца. Кроме того, на выплату смогут рассчитывать те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

По словам премьер-министра, индексация распространится на 4,2 миллиона человек. Для этих целей в бюджете предусмотрено около 85 миллиардов рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что в России с 1 февраля серьезно выросло пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами. Речь идет о сумме в почти 206 тысяч рублей на каждого ребенка.