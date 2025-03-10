Россиянам рассказали об увеличении одного пособия в 2025 году

Депутат ГД Стенякина сообщила о росте пособия при усыновлении детей-инвалидов

Пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами, значительно увеличилось с 1 февраля. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Размер повышенной выплаты в данных случаях составляет почти 206 тысяч рублей на каждого ребенка, указала Стенякина. В соответствии с постановлением Правительства России, сумма пособия была проиндексирована на 9,5 процента, прибавка составила почти 18 тысяч рублей.

Как уточнила депутат, выплата также увеличивается на районный коэффициент — для районов или регионов со сложными условиями проживания и труда. «Увеличенная выплата за передачу в семью ребенка-инвалида, ребенка школьного возраста или братьев/сестер положена в случае усыновления — принятия ребенка в семью на правах кровного. Но приемным родителям положены другие льготы, например ежемесячная выплата на ребенка», — добавила она.

Ранее страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента. В январе пенсию уже повышали с учетом прогнозного уровня инфляции за 2024 год, индексация составила 7,3 процента. Однако в середине января инфляция оказалась выше ожидаемого и составила 9,5 процента. Поэтому президент России Владимир Путин распорядился доиндексировать страховые пенсии.

