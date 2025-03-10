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21:04, 10 марта 2025Забота о себе

Постоянно скандалившие супруги сходили к врачу и узнали причину ссор

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Ален и Джули Редферн из Великобритании полтора года не понимали причину резко испортившихся отношений, пока не сходили к врачу и не узнали, что оба испытывают симптомы климакса. Историю супругов опубликовала The Sun.

Ален и Джули рассказали, что познакомились будучи уже зрелыми людьми и за 11 лет брака никогда не ругались. Все изменилось полтора года назад, когда пара стала скандалить по любому поводу: из-за выбора фильма или плохо приготовленного ужина. «Казалось, что есть какой-то цикл. Одну неделю Джули становилась угрюмой, эмоциональной и раздражительной, а другую — мне все было поперек. Это как если бы мы были зеркалами друг друга», — вспоминает Ален.

Джули признается, что в тот период чувствовала себя настолько плохо, что не обращала внимания на состояние супруга. По ее словам, она плохо спала, была постоянно уставшей, набрала вес, у нее появилась одышка. В конце концов она пошла к врачу, который объявил, что все симптомы были вызваны пременопаузой — периодом, который предшествует менопаузе. «Осознание причины всех происходящих перемен стало облегчением. Мы с Аленом решили питаться правильнее, завели собаку и стали ежедневно ее выгуливать. Через несколько месяцев мы оба начали чувствовать себя намного лучше», — рассказала Джули.

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Однако, по словам женщины, Ален по-прежнему испытывал некоторые симптомы: плохо спал, чувствовал одышку и перепады настроения. Окончательно решить проблему помог врач, который заметил у мужчины возрастные гормональные изменения.

Ранее врач Джефф Фостер назвал признаки мужского климакса. По его словам, после 30-40 лет у мужчин снижается уровень тестостерона, что в первую очередь отражается на либидо.

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