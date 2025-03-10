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20:31, 10 марта 2025Экономика

Россиян предупредили об опасностях посуточной аренды

Риелтор Перескокова: Посуточные арендаторы могут незаконно использовать квартиру
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Посуточная аренда является прибыльным делом и вместе с тем предполагает немало рисков. О них телеканалу ОТР рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Собственникам следует учитывать, что их квартиру могут использовать не по назначению. Также недобросовестные арендаторы после выезда могут оставить хозяевам испорченную мебель и штрафы за шумные вечеринки. Минимизировать риски можно, заранее требуя у гостей полные паспортные данные и оформляя защитные договоры. Некоторые сервисы предоставляют отзывы не только об арендодателях, но и о заезжающих.

Арендаторам риелтор равным образом советует пользоваться услугами онлайн-площадок по съему жилья. Данные платформы проводят верификацию пользователей и ставят на объявлениях соответствующую плашку. Благодаря этому можно избежать столкновения с мошенниками, предлагающими несуществующие квартиры или лгущими об их состоянии. Также многие нерадивые собственники склонны неожиданно менять условия аренды или выселяют гостей досрочно.

Ранее россиянам объяснили, чем посуточная аренда выгоднее долгосрочной. За короткий срок наниматель не успеет сильно испортить ремонт и технику в квартире.

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