Трем российским округам предрекли холода

Глава Гидрометцентра Вильфанд: УрФО, СФО и ДФО ожидают холода

Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа в ближайшие дни ожидает холодная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, к востоку от Урала произойдут отрицательные аномалии. В Челябинской и Курганской областях ночью в понедельник, 10 марта, температура упадет до минус 15 — минус 20 градусов, а днем повысится до минус 3 — минус 8 градусов. Показатель станет положительным только в конце недели, когда достигнет плюс 1-5 градусов.

На севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе, морозы могут дойти до минус 30 градусов. «К концу недели, после небольшого повышения, ночные значения составят минус 15-17 градусов, днем показатели будут отрицательными — в диапазоне минус 4 — минус 9 градусов», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что на западе Сибири, в Омской, Томской и Новосибирской областях, ночью температура составит от минус 15 до минус 20 градусов, днем — от минус 5 до минус 10 градусов. К выходным ожидается потепление до минус 9 — минус 14 градусов ночью и минус 4 — минус 1 градуса днем. В Приморском крае ночью похолодает до 0 — минус 5 градусов, днем — до плюс 3 — плюс 8 градусов.

Ранее Москву предупредили о возвращении минусовых температур. Похолодание начнется со вторника текущей недели.