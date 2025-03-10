ULA запустит несколько Vulcan Centaur в 2025 году

SpaceNews: ULA запустит несколько тяжелых ракет Vulcan Centaur в 2025 году

Компания United Launch Alliance (ULA) готовится запустить несколько тяжелых ракет Vulcan Centaur в 2025 году, заявил ее гендиректор Тори Бруно. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Vulcan идет по плану, на самом деле это довольно чистая разработка», — сказал руководитель.

Издание напоминает, что по планам в 2025 году должны состояться 11 пусков Vulcan Centaur в интересах национальной безопасности США, тогда как носитель еще не получил сертификацию Космических сил США. Комментируя эти данные, Бруно заметил, что сроки запуска «около половины космических аппаратов в конечном итоге должны двигаться вправо, и они смещаются вправо очень сильно».

«На самом деле у меня есть запас. У меня около шести Vulcan. У меня более дюжины [ракет] Atlas. У меня есть твердотопливные ракетные двигатели, десятки», — сказал Бруно.

В октябре 2024-го издание сообщило, что американская компания ULA в 2025 году запланировала запустить 20 тяжелых ракет Atlas V и Vulcan Centaur.