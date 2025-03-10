Умер автор гимна Санкт-Петербурга

Автор гимна Санкт-Петербурга поэт Олег Чупров ушел из жизни

Поэт Олег Чупров, написавший слова гимна города Санкт-Петербурга «Державный град, возвышайся над Невою», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Бориса Орлова.

По словам Орлова, его коллега был настоящим патриотом, однако в последнее время испытывал проблемы со здоровьем.

«Последние годы Олег очень болел. Мы были с ним знакомы более 30 лет, патриот нашей Родины и прекрасный поэт. До него гимн нашего города долгое время исполнялся вообще без слов», — сообщил он.

Известно, что написанные Чупровым стихи исполняли выдающиеся отечественные исполнители, среди которых Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Андрей Миронов и другие.