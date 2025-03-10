Умерла звезда «В августе 44-го» и «Убойной силы»

Актриса Татьяна Говорова ушла из жизни в возрасте 84 лет

Умерла известная советская и российская актриса Татьяна Говорова, супруга звезды «Операции Ы» Виктора Павлова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность. Татьяне Николаевне было 84 года. Сообщается, что она скончалась в машине скорой помощи, когда ее пытались спасти медики.

Говорова известна российским зрителям своими яркими ролями в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». С 1966 года она была замужем за Виктором Павловым, который известен по роли студента Дуба в картине «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

Ранее стало известно, что народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни.