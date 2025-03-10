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14:29, 10 марта 2025Силовые структуры

В Москве мошенники обманули на миллионы рублей сына компаньона Бабарико

В Москве мошенники обманули сына компаньона Бабарико на 9 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве мошенники обманули сына компаньона кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико на девять миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, речь идет о сыне бывшего заместителя председателя правления Белгазпромбанка Сергея Шабана, осужденного на шесть лет по делу Бабарико. Уточняется, что 26 февраля 21-летний студент ВШЭ получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Звонившие убедили юношу обналичить 70 тысяч долларов и 35 тысяч евро, чтобы положить их на якобы безопасный счет.

Молодой человек упаковал наличные в коробку вместе с одеждой и тетрадями, а затем передал все это курьеру. Полиция уже возбудила уголовное дело и нашла мужчину, забравшего валюту у потерпевшего.

Последний пояснил, что отвез коробку на Новохохловскую улицу и передал ее парню славянской наружности. Других подробностей он не вспомнил.

Ранее мошенники обманули актрису театра Надежды Бабкиной на 10 миллионов рублей при помощи искусственного интеллекта.

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