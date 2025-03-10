В России предложили перезапустить ленинский проект

Депутат Бабаков предложил запустить в России план ГОЭЛРО-2

В России необходимо запустить новый национальный проект развития электроэнергетической отрасли. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Он объяснил, что принятие обновленного плана ГОЭЛРО-2 позволит обеспечить суверенное развитие страны на десятилетия вперед. Бабаков напомнил, что ленинский проект Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) 1920 года стал основанием для советской индустриализации.

«Нам нужен рывок в будущее. Этот рывок невозможен без новой энергетической стратегии», — указал депутат.

План ГОЭЛРО состоял из ряда пунктов: Электрификация и план государственного хозяйства; электрификация и топливоснабжение; электрификация и водная энергия; электрификация и сельское хозяйство; электрификация и транспорт; электрификация и промышленность. Документ стал итогом еще дореволюционных наработок в сфере энергетики. План ГОЭРЛО выполнили к 1931 году.