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08:04, 10 марта 2025Экономика

В России предложили перезапустить ленинский проект

Депутат Бабаков предложил запустить в России план ГОЭЛРО-2
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России необходимо запустить новый национальный проект развития электроэнергетической отрасли. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Он объяснил, что принятие обновленного плана ГОЭЛРО-2 позволит обеспечить суверенное развитие страны на десятилетия вперед. Бабаков напомнил, что ленинский проект Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) 1920 года стал основанием для советской индустриализации.

«Нам нужен рывок в будущее. Этот рывок невозможен без новой энергетической стратегии», — указал депутат.

План ГОЭЛРО состоял из ряда пунктов: Электрификация и план государственного хозяйства; электрификация и топливоснабжение; электрификация и водная энергия; электрификация и сельское хозяйство; электрификация и транспорт; электрификация и промышленность. Документ стал итогом еще дореволюционных наработок в сфере энергетики. План ГОЭРЛО выполнили к 1931 году.

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