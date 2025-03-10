В российском городе обнаружили заброшенный приют с десятками кошек

Квартира в Краснодаре превратилась в заброшенный приют с 20 кошками

В Краснодаре обнаружили квартиру с 20 бесхозными кошками. «Приют» оказался заброшенным после того, как собственника не стало, сообщает портал «Утренний Юг».

Речь идет о квартире в многоэтажном доме на улице Гидростроителей. Когда о ситуации стало известно, председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) смог связаться с наследником хозяина животных, однако тот заявил, что питомцы ему не нужны. Мужчина выбросил семерых кошек на улицу, остальные остались в квартире.

По словам соседей, сейчас в жилье царят антисанитарные условия, из-за которых завелись тараканы и другие насекомые. Раз в четыре дня животным привозят еду, однако уборкой наследник не занимается. Кошкам пытаются найти новых владельцев, но пока что безуспешно.

Ранее в Самаре мужчина завел в квартире девять кошек и не ухаживал за ними должным образом. Районная администрация подала на него в суд и выиграла дело.