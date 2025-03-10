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14:34, 10 марта 2025Россия

Володин заявил о подготовке в Госдуме к отчету правительства

Спикер Володин: В Госдуме идет подготовка к отчету правительства за 2024 год
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Госдуме идет подготовка к отчету правительства за 2024 год. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Отчет состоится 26 марта, в ходе которого прозвучат вопросы к правительству. «Как и ранее, у вас есть возможность предложить свои темы, которые считаете важными для обсуждения», — написал спикер Госдумы.

До этого Володин рассказал, что Госдума и правительство выстраивают конструктивные отношения, что позволяет выходить на подготовку и принятие качественных законопроектов, передает ТАСС.

Он уточнил, что инициатором порядка 50 процентов принятых законов был именно кабмин.

Ранее Володин отчитался, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за продажу энергетиков детям.

ЖЗЛ
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