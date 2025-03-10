Заместитель Рубио распространял слухи о его гомосексуальности

CNN: Подчиненный Рубио Битти распространял ложные слухи о его гомосексуальности

Исполняющий обязанности заместителя секретаря Госдепартамента США Марко Рубио по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти ранее распространял ложные слухи о его гомосексуальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на удаленные публикации подчиненного Рубио в социальной сети X.

«Удаленные твиты показывают, что высокопоставленный чиновник Госдепартамента распространял ложные слухи о сексуальной ориентации Рубио», — говорится в публикации.

По информации телеканала, Битти публиковал в своих соцсетях критику в адрес Рубио до того, как он стал его начальником. Впоследствии подчиненный госсекретаря удалил посты о якобы гомосексуальности Рубио со своей страницы, что, по мнению авторов материала, может указывать на недостоверность информации.

Рубио отказался комментировать оскорбительные заявления Битти. Госсекретарь также заявил, что его подчиненный не будет выдвинут на постоянную должность, которая требует утверждения Сенатом. В США исполняющие обязанности должностных лиц могут занимать свои посты в течение 300 дней.

Ранее сообщалось, что окружение главы Минфина США Скотта Бессента обвинило президента Украины Владимира Зеленского в распространении фейков в контексте различных слухов о состоявшейся у них в разговоре полемике.