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09:51, 25 февраля 2025Мир

Окружение главы Минфина США обвинило Зеленского в фейках

Daily Mail: Окружение главы Минфина США Бессента обвинило Зеленского в фейках
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Окружение главы Минфина США Скотта Бессента обвинило президента Украины Владимира Зеленского в распространении фейков в контексте различных слухов о состоявшейся у них в разговоре полемике. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

«Источники, близкие к Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с Зеленским. (...) Такие сообщения являются на все 100 процентов фейковыми новостями», — отмечается в материале издания.

При этом подчеркивается, что атмосфера беседы была крайне напряженной, что могло стать причиной для подобных слухов. Кроме того сообщается, что Бессент чувствовал себя «разочарованным» по итогу встречи с Зеленским, что отразилось на его поведении в ходе пресс-конференции.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что Зеленский устроил скандал во время обсуждения сделки по редкоземельным металлам с американской стороной. Украинский политик повысил голос до крика в разговоре с Бессентом. Как рассказал в беседе с британским изданием один из свидетелей встречи, Зеленский во время обсуждения соглашения «был крайне зол».

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