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12:03, 10 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли значение Суджи для Зеленского

Депутат Колесник: Суджей Зеленский доказывает Западу состоятельность Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Reuters

Город Суджа в Курской области — это знаковое место, которым президент Украины Владимир Зеленский доказывает состоятельность в глазах Запада, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил значение российского города для украинского лидера.

«Суджа уже практически находится в окружении [ВС РФ]. Это знаковое место, которым спекулирует Зеленский, доказывая свою состоятельность уже в который раз. Тем не менее наши войска вытесняют войска Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не хотят сдаваться. Больше у Зеленского ничего нет», — заявил Колесник.

Депутат отметил, что в зоне специальной военной операции (СВО) Российская армия наступает. Однако, несмотря на это, ВСУ снимают войска с этих направлений и перебрасывают в Курскую область.

Суджа — это единственное, за что зацепился Зеленский

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее Вооруженные силы России начали масштабное наступление в Курской области и приступили к штурму Суджи — самого крупного населенного пункта, который был оккупирован ВСУ с августа 2024 года. За два дня наступления под контроль России перешли семь населенных пунктов. Российские штурмовики уже ведут бои с противником в частном секторе на окраинах Суджи.

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