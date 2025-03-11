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07:55, 11 марта 2025Мир

Бывшего президента Филиппин задержали по ордеру МУС

SCMP: Экс-президента Филиппин Дутерте задержали в аэропорту Манилы по ордеру МУС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rodrigo Reyes Marin / Globallookpress.com

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте задержали в международном аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

«Дутерте был арестован после прибытия из Гонконга, полиция взяла его под стражу по ордеру МУС, выданному в связи с делом о преступлениях против человечности. Суд расследовал расправы, которые проходили во время кампании Дутерте по борьбе с незаконным оборотом наркотиков», — передает газета.

Издание также сообщило, что арест бывшего филиппинского лидера «вызвал волнения в аэропорту». В частности, адвокаты и помощники Дутерте «громко протестовали против того, что им не позволили даже приблизиться к политику после того, как его задержала полиция».

28 сентября 2018 года Дутерте назвал «своим единственным грехом» внесудебные массовые внесудебные расправы в ходе войны с наркотиками. Сообщается, что правозащитники расценили слова бывшего главы государства как признание вины.

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