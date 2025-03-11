Бывший депутат и полицейский легализовали в России 150 тысяч мигрантов и попали под суд

Экс-депутата и замглавы УВМ МВД Петербурга отдали под суд из-за нелегалов

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут участники преступного сообщества, легализовавшие в России свыше 150 тысяч иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 20 участников преступной группировки, среди которых бывшие депутат муниципального образования Колпино и заместитель начальника подразделения по вопросам миграции (УВМ) регионального управления МВД. Им вменяются статьи 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), 322.1 («Организация незаконной миграции»), 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, депутат с марта 2020 года по октябрь 2022-го руководил группировкой, которая ставила на миграционный учет иностранных граждан по подложным документам. Ему помогал в преступном бизнесе полицейский. 18 пособников обеспечивали электронную и личную подачу документов в миграционные органы, регистрировали в хостелах нелегалов, в результате они обеспечили постановку на учет более 150 тысяч иностранцев.

В ходе расследования проведено более 80 обысков, допрошено более 150 свидетелей. Имущество обвиняемых на сумму более 128 миллионов рублей арестовано. В суд для рассмотрения по существу направлено 500 томов.

Ранее 11 марта сообщалось, что ФСБ уличила супругов из Новосибирска в незаконной миграции — за несколько лет они легализовали 300 иностранных граждан из ближнего зарубежья.