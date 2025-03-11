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10:48, 11 марта 2025Силовые структуры

ФСБ уличила семью россиян в криминальном бизнесе

ФСБ: Супруги из Новосибирска легализовали за деньги 300 иностранцев
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Супруги из Новосибирска несколько лет занимались криминальным бизнесом по легализации в России иностранных граждан из ближнего зарубежья. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Канал незаконной миграции организовала гражданка 1989 года рождения, находящаяся за пределами Новосибирской области. Ей помогал соучастник. По данным ФСБ, они за денежное вознаграждение оформляли мигрантам фиктивные трудовые договоры и другие документы, позволяющие им оставаться на территории России. За несколько лет семейная пара легализовала в стране более 300 иностранцев.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»). Женщина объявлена в федеральный розыск, ее супруг помещен под домашний арест. ФСБ устанавливает их сообщников.

10 марта сообщалось, что Советский районный суд Махачкалы приговорил подданного Иорданского Хашимитского Королевства к 1,5 года лишения свободы условно за организацию нелегальной миграции.

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