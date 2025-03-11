Части россиян рассказали о возможности не платить за ЖКУ

Юрист Матюшенков: Шесть категорий россиян могут не платить за ЖКУ

Шесть категорий россиян могут не платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). О такой возможности для части граждан рассказал юрист, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков, пишет aif.ru.

От оплаты счетов освобождают россиян с почетными званиями. Так, бесплатно пользоваться светом, газом и водой могут граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя России или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, Герои Труда РФ, Герои Социалистического Труда, награжденные в советское время, полные кавалеры ордена Трудовой Славы (обладатели трех степеней ордена), уточнил эксперт.

Льгота распространяется и на членов семей таких россиян — если Герой Труда живет с женой и внуком, то все трое могут не платить за ЖКУ, пояснил Матюшенков. Власти региона могут разработать и свои льготы. «Например, в Москве ежемесячная скидка 100 процентов при оплате вывоза мусора полагается одиноким пенсионерам и детям-сиротам», — рассказал юрист.

Россияне, у которых нет права на льготы, могут по-другому сэкономить на ЖКУ. Например, установить многотарифные счетчики на электричество и начать рационально использовать воду.