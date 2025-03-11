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13:36, 11 марта 2025Силовые структуры

Двух вторгшихся в Курскую область украинских бойцов осудили за теракты

Суд дал по 16 лет двум украинским бойцам, вторгшимся в Курскую область
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух бойцов из украинского батальона «Черноморская сечь» за незаконное вторжение в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Александра Мельника и Алексея Покатилова признали виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший наступление тяжких последствий») УК РФ. Первые три года они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, в середине сентября 2024 года вооруженные солдаты незаконно пересекли границу РФ и вторглись в Глушковский район Курской области. Они оказались в поселке Веселое, где впоследствии оборудовали огневые позиции, а также открывали огонь по российским военнослужащим и местным жителям.

Злоумышленники были задержаны военными Российской армии.

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