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20:10, 11 марта 2025Культура

Хит известной группы отправили на Луну

Песню Children of the Earth группы Imagine Dragons отправили на Луну
Андрей Шеньшаков

Песню Children of the Earth группы Imagine Dragons отправили на Луну. Об этом сообщает портал NME.

По информации источника, стартап Lonestar Data Holdings передал Children of the Earth в свой центр обработки данных на Луне. Впрочем, в итоге миссия обернулась неудачей. Во время посадки на поверхности спутника Земли связь с базой была потеряна, а затем не сработала одна из двух радиоантенн.

По задумке ученых, корабль после приземления должен был передать радиосигнал с Луны на Землю, что стало бы первым подобным случаем в истории изучений космического пространства.

Ранее стало известно, что на Луне были обнаружены следы магматического океана.

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