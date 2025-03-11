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13:42, 11 марта 2025Силовые структуры

Комбрига ВСУ заочно осудили на 25 лет за обстрел Курской области отравляющими боеприпасами

В РФ заочно осужден на 25 лет комбриг ВСУ за обстрел отравляющими боеприпасами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павло Розлача (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за преступный приказ об обстреле отравляющими боеприпасами Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Украинский комбриг признан виновным в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором. Розлач объявлен в международный розыск, поэтому суд прошел без него.

При задержании или экстрадиции первые семь лет он должен провести в тюрьме.

Суд установил, что 10 августа 2024 года Розлач отдал незаконный приказ об обстреле села Большое Солдатское из артиллерийского орудия с использованием кассетных боеприпасов. Снаряд с отравляющими химическими веществами попал в крышу районного отделения полиции. От ядовитых паров пострадали 19 человек. Здание было полностью разрушено.

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