Крупная акула утащила мужчину на глубину на глазах посетителей пляжа

В Австралии акула утащила серфера с мелководья

В Австралии серфер исчез после нападения акулы на популярном у туристов пляже. Об этом пишет ABC News.

Посетители пляжа Уортон заметили крупную акулу после обеда 10 марта. Когда она показалась на мелководье, всех купающихся призвали покинуть воду. Один серфер не сделал этого, и вскоре хищница напала на него на глазах у 20 человек, стоящих на берегу.

После акула утащила мужчину на глубину. «Я оцепенел, ведь сам рассчитывал зайти в воду», — признался один из очевидцев.

Спасатели продолжают поиски останков серфера. Пока им удалось обнаружить лишь его доску. На ней остались следы акульих зубов.

Ранее сообщалось, что серфер Дэйв Пирсон вспомнил, как пережил укус тупорылой акулы у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс. «Чувство было такое, будто под товарный поезд попал», — отметил он.

