Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:12, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Массированную атаку беспилотниками на Россию назвали доказательством краха ВСУ

Журналист Христофору назвал атаку БПЛА доказательством краха ВСУ под Курском
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию следует расценивать как доказательство краха Киева. Об этом написал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

По мнению журналиста, президент Украины Владимир Зеленский инициирует отвлекающие военные операции, когда ВСУ терпят поражение на передовой. Он назвал ночную атаку дронов ВСУ самой масштабной в ходе спецоперации.

«Масштабная атака беспилотников на Россию вечером — доказательства того, насколько масштабным оказалось поражение Зеленского под Курском», — порассуждал Христофору.

Ранее известный американский блогер Лекс Фридман, планировавший взять интервью у президента Росси Владимира Путина, рассказал, что стал свидетелем массированной атаки украинский БПЛА. Блогер уточнил, что он не пострадал.

В ночь на 11 марта Россия подверглась массированной атаке дронов ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили 337 украинских беспилотников. Сообщалось, что более сотни из них летели на Москву.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер заявил об освобождении Суджи

    Крупная акула утащила мужчину на глубину на глазах посетителей пляжа

    В правительстве России назвали недопустимый вопрос от работодателей женщинам

    В российском регионе полдома рухнуло в ожидании расселения

    Перечислены характерные признаки проблем с сердцем

    Культовый режиссер пожаловался на отсутствие денег на новые фильмы

    Сообщения о взятии Суджи назвали преждевременными и напомнили про Бахмут

    Число жертв удара ВСУ по российскому ТЦ выросло

    Российский фигурист оценил шансы Овечкина научиться делать аксель

    Массированную атаку беспилотниками на Россию назвали доказательством краха ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше