Журналист Христофору назвал атаку БПЛА доказательством краха ВСУ под Курском

Массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию следует расценивать как доказательство краха Киева. Об этом написал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

По мнению журналиста, президент Украины Владимир Зеленский инициирует отвлекающие военные операции, когда ВСУ терпят поражение на передовой. Он назвал ночную атаку дронов ВСУ самой масштабной в ходе спецоперации.

«Масштабная атака беспилотников на Россию вечером — доказательства того, насколько масштабным оказалось поражение Зеленского под Курском», — порассуждал Христофору.

Ранее известный американский блогер Лекс Фридман, планировавший взять интервью у президента Росси Владимира Путина, рассказал, что стал свидетелем массированной атаки украинский БПЛА. Блогер уточнил, что он не пострадал.

В ночь на 11 марта Россия подверглась массированной атаке дронов ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили 337 украинских беспилотников. Сообщалось, что более сотни из них летели на Москву.