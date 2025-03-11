Массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию следует расценивать как доказательство краха Киева. Об этом написал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
По мнению журналиста, президент Украины Владимир Зеленский инициирует отвлекающие военные операции, когда ВСУ терпят поражение на передовой. Он назвал ночную атаку дронов ВСУ самой масштабной в ходе спецоперации.
«Масштабная атака беспилотников на Россию вечером — доказательства того, насколько масштабным оказалось поражение Зеленского под Курском», — порассуждал Христофору.
Ранее известный американский блогер Лекс Фридман, планировавший взять интервью у президента Росси Владимира Путина, рассказал, что стал свидетелем массированной атаки украинский БПЛА. Блогер уточнил, что он не пострадал.
В ночь на 11 марта Россия подверглась массированной атаке дронов ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили 337 украинских беспилотников. Сообщалось, что более сотни из них летели на Москву.