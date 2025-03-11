Планировавший интервью с Путиным блогер оказался рядом с местом атаки украинских дронов

Блогер Лекс Фридман заявил, что оказался рядом с местом атаки украинских БПЛА

Известный американский блогер Лекс Фридман, планировавший взять интервью у президента России Владимира Путина, приехал в Москву и оказался около места атаки украинских дронов. Об этом он написал в соцсети X.

«Я сейчас в Москве, скоро отправлюсь в Саудовскую Аравию. Массированная атака дронов случилась недалеко от места, где я находился. Со мной все в порядке», — написал Фридман. Он также добавил, что уже становился свидетелем атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), когда был на Украине.

В ночь на 11 марта Россия подверглась массированной атаке БПЛА. Сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили 337 дронов Вооруженных сил Украины. Более сотни беспилотников летели на Москву. В 05:57 на подлете к столице были сбиты 58 дронов.

В конце января Фридман заявил, что планирует приехать в Москву и взять интервью у президента России Владимира Путина. До этого он беседовал с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин может дать интервью Фридману.